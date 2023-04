Pirelli renouvelle sa plateforme e-commerce BtoB TyreClub+

Pirelli vient de repenser sa plateforme de vente en ligne de pneumatiques à destination de ses clients professionnels, le TyreClub+. La plateforme de vente BtoB digitale, lancée il y a 10 ans, a été entièrement revue pour plus de facilité et d’efficacité d’usage. Le fabricant indique que de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été introduites, notamment le suivi en temps réel des livraisons, une gestion plus simple des commandes, l'accès aux données et aux statistiques, ainsi que toutes les actualités du monde de Pirelli.

Suivre l'état des stocks et des livraisons

La dernière version facilite les commandes et permet de vérifier les pneumatiques disponibles de manière plus rapide et plus intuitive. Ceci grâce à de nouveaux filtres qui simplifient les résultats de la recherche. En plus de la liste des produits correspondant à la recherche, la plateforme indique les produits actuellement disponibles et en quelle quantité, où ils se trouvent et combien ils coûtent, tout en signalant les éventuelles promotions. Un nouveau système de suivi a également été mis en place pour contrôler l'état des livraisons en temps réel, ainsi que des dates de livraison plus précises et un journal des commandes individuelles remontant à 18 mois. Les commandes, ainsi que toutes les communications aux revendeurs de pneumatiques, sont accessibles directement depuis la page d'accueil, y compris les lancements de produits, les événements à venir et les campagnes de vente. Les informations sur les produits peuvent être rapidement obtenues grâce à des fiches techniques détaillées, des résultats de tests et d'autres contenus multimédias attrayants.

« TyreClub+ a été développé dans le cadre d'un processus numérique plus large visant à créer de la valeur pour les clients en leur offrant le meilleur service possible et en soutenant leurs activités commerciales dans tous les domaines », explique Pirelli.

Désormais disponible sur le marché français

Des experts en expérience utilisateur dans le domaine du e-commerce ont participé à la création de cette nouvelle interface, garantissant que des informations plus nombreuses et de meilleure qualité sont facilement accessibles en quelques clics. D'un point de vue technologique, la plateforme a été entièrement développée dans le cloud sur Salesforce.com, spécialiste mondial des solutions CRM, « ce qui garantit des normes élevées de performance, de fiabilité, de sécurité et de durabilité », souligne l’industriel italien. La nouvelle plateforme, lancée en janvier dernier en Italie et en Allemagne, est désormais active en France ainsi que dans d'autres pays européens, tels que la Pologne, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni. Au cours de l'année 2023, elle sera déployée dans d'autres marchés « avec des fonctionnalités de plus en plus avancées », promet Pirelli.