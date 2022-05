Pirelli a doublé le nombre d'homologations de pneumatiques sur les véhicules électriques

Depuis le lancement du marquage Elect en 2019, le pneumaticien d'origine italienne a élargi son portefeuille d'homologations de pneumatiques sur les véhicules électriques et hybrides pour atteindre un total de 250 pneumatiques approuvés. La technologie Pirelli Elect prend en compte des caractéristiques particulières afin de répondre aux spécifications techniques des véhicules électriques et hybrides rechargeables :

L' autonomie de la batterie : les pneumatiques marqués Elect optimisent l'autonomie de la batterie grâce à leur faible résistance au roulement.

Le couple instantané : ces pneus offrent une adhérence immédiate grâce à un composé spécifique.

Le poids : les VE présentant une répartition verticale du poids unique, les pneus sont conçus pour supporter ce poids grâce à une combinaison de matériaux, de disposition, de conception et de déformation correcte de la structure.

Le niveau sonore : la gamme Elect a une bande de roulement optimisée et une structure conçue pour minimiser le bruit lors de la conduite.

Les pneumatiques été, hiver et toutes saisons des familles P Zero, Scorpion et Cinturato, développés à partir de la technologie Elect, équipent d'ores et déjà divers véhicules de différents constructeurs automobiles, comme Porsche, BMW, Mercedes-Benz ou encore Audi, Link & Co et Nio. Pirelli estime ainsi atteindre en 2022 son objectif de part de marché dans les véhicules électriques premium, et ce avec trois ans d'avance.