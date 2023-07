Plan de Décarbonation France 2030 : vers une réduction historique des émissions grâce aux véhicules électriques et au report modal ?

Le Tableau de Bord de la Planification Écologique présente les premiers indicateurs relatifs au plan de décarbonation 2030. Aussi, pour que la France puisse réduire de 50% ses émissions d’ici à 2030 par rapport à 1990, plusieurs leviers d'actions ont été identifiés dans plusieurs secteurs tels que le logement, l'agriculture, l'industrie et les transports. Car "mieux se déplacer" fait partie des principaux défis à relever pour les années à venir. Et pour y arriver, l'État compte notamment sur l'adoption à vitesse "Grand V" des véhicules électriques. Il planifie ainsi que leur part dans les ventes nationales devrait atteindre 66 % en 2030 contre 15 % à fin mai 2023. Une évolution qui permettrait d'économiser 11 millions de tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone par rapport à 2019. Mais encore faut-il que cette trajectoire soit réalisable, la courbe dessinée ci-dessous ayant de quoi donner le vertige.

Des véhicules moins lourds et moins émetteurs

En parallèle du développement du véhicules électriques, le plan du gouvernement s'appuie aussi sur le développement et la commercialisation de véhicules particuliers plus légers et plus sobres. Sur la question du poids, le tableau de bord estime à date que 44 000 véhicules thermiques et hybrides vendus en 2023 dépassaient le seuil des 1,6 t à vide. Une donnée qui monte à 63 000 unités pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables dépassant les 1,85 t à vide. Si sur ce point aucune projection à 2030 ne sont établies, on sait que le gouvernement entend agir en durcissant les règles du malus au poids. En vigueur au 1er janvier 2022, cette taxe pénalise, à date, les véhicules essence et diesel neufs de plus de 1,8 tonne. Un seuil d'application qui « va être abaissé progressivement et sans doute dès le projet de loi de Finances 2024 », selon les récentes déclarations Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. En parallèle, l'État estime que l'innovation permanente des constructeurs va permettre d'abaisser encore les émissions moyennes des véhicules thermiques neufs vendus en France. S'élevant à 131 g/km à fin mai 2023 (contre 193 g/km en 2019), les projections les portent à 117 g/km d'ici à 2030.

Covoiturage, train, vélo : favoriser le report modal

La deuxième partie du plan de décarbonation des transports repose sur le report modal, avec l'objectif de réduire les émissions de 8 millions de tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone en 2030 par rapport à 2019. Ici plusieurs actions sont priorisées. D'abord le développement du covoiturage, soutenu par un plan de plus de 150 millions d’euros. Ici, l'État estime que ce secteur pourrait atteindre 196 000 trajets journaliers en 2030 contre 21 000 enregistrés à fin mai 2023. Aussi, le vélo devrait prendre une part importante dans le paysage, puisque 150 000 kilomètres de pistes cyclables aménagées devraient être disponibles d'ici à la fin de la décennie, contre 61 000 aujourd'hui. Enfin, le gouvernement mise aussi sur le ferroviaire et le partage des commodités avec un usage du train et des transports en commun qui devrait prendre davantage d'ampleur dans les sept prochaines années. Le nombre de "kilomètres-voyageurs" parcourus en train pourrait ainsi attendre 127,4 milliards en 2030 (contre 107 milliards à date). Un chiffre porté à 56 milliards pour les transports en commun (contre 41 milliards aujourd'hui).

*Le document précise que "les trajectoires affichées pour l’avenir reposent parfois sur des objectifs officiels, parfois sur des hypothèses techniques de travail dans le cadre des travaux actuels de la SNBC (Stratégie nationale bas carbone, NDLR), et pourront donc évoluer le cas échéant."