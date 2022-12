Plan de mobilité : wever s'occupe de tout !

La start-up, créée dans le Sud de la France en 2015, met a disposition des collectivités et des entreprises une plateforme de mobilité basée sur l'intelligence artificielle leur permettant d'établir un diagnostic et de mettre facilement en place un PDM tout en s'assurant sur la durée de la bonne mise en oeuvre des actions.

Concrètement, Wever propose à chaque entreprise de répondre à son obligation de mise en place d'un plan de mobilité en seulement quelques semaines, et ce quelque soit leur niveau de connaissance sur le sujet.

Comment ? Tout d'abord en établissant un diagnostic complet de la mobilité des collaborateurs. En répondant à un questionnaire, les utilisateurs créent leur espace personnel sur la plateforme dédiée, à travers laquelle ils bénéficieront d’un accompagnement individualisé. De leur côté, les employeurs accèdent à un tableau de bord pour suivre en temps réel les diagnostics réalisés et les données collectées. À partir des résultats analysés, la solution wever propose un plan d’actions détaillé et dimensionné permettant de faciliter l’aide à la décision sur la stratégie à adopter en termes d'organisation des mobilités. Il suffit ainsi que l'entreprise donne l'ordre à la plateforme de mettre en place tel ou tel service pour ce celui-ci soit déployer. "Au total, nous travaillons sur une douzaine d’axes modaux et plus de 300 "fiches actions" sont référencées, nous a précisé Thomas Côte, fondateur de la société. Nous avons aussi tous les partenaires disponibles pour la mise en place d’une chaine complète. Par exemple pour une flotte de vélo, au-delà du prestataire de location, nous référençons des entreprises spécialisées dans la remise en selle, d'autres dans l'installation de casiers et l'infrastructure dédiée, des calculs d’itinéraire…"

Wever s'occupe également de l'accompagnement avec des programmes pédagogiques et de sensibilisation à la mobilité, des propositions d'alternatives de mobilité, d'accompagnement au changement. L'entreprise atteint ainsi un taux moyen de participation des collaborateurs de 80 %. Le coût de la solution dépend de la taille de l'entreprise et de sa demande, à partir de 3 000 €.