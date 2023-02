Plastic Omnium a surperformé le marché en 2022 et relève ses objectifs 2025

Laurent Favre, directeur général de Plastic Omnium Compagnie SE, peut être satisfait au moment de présenter les résultats 2022 du groupe. Le chiffre d’affaires économique s’élève à 9,4 milliards d’euros (+ 18,2 %), tandis que la marge opérationnelle ressort en nette progression de 20,2 %, à 364 millions d'euros, soit 4,3 % du chiffre d'affaires consolidé en données publiées (5,1 % hors acquisitions dont 5,5 % sur le second semestre). Le résultat net part du groupe s’établit à 168 millions d’euros (+ 32,6 %). « On se focalise souvent sur la seule marge opérationnelle, mais le résultat net est aussi très important et c’est notamment ce qui permet de proposer un dividende de 0,39 euro par action, en progression de + 39 % », souligne Laurent Favre. Rappelons que fin 2022, dans le cadre de la remise des Trophées Relations Actionnaires 2022 du Revenu, Plastic Omnium avait été distingué par un Prix spécial pour ses relations actionnaires au sein de l’indice CAC Mid 60.

L'année 2022 a de nouveau été marquée par une forte génération de cash-flow libre, à 289 millions d'euros hors acquisitions (243 millions d'euros avec acquisitions), très nettement au-dessus des objectifs. Ces bonnes performances sont d’autant plus significatives que le groupe a réalisé des investissements conséquents (1,3 milliard d’euros), tout en maintenant une structure financière très robuste (ratio d'endettement de 1,9x l'Ebitda).

Ventilation du chiffre d’affaires par régions dans le monde

Ventilation du chiffre d’affaires par métiers

La forte croissance du chiffre d’affaires de Plastic Omnium Industries a notamment été portée par les pièces de carrosserie, mais aussi par les réservoirs pour véhicules thermiques. D’ailleurs, cette dernière activité fait valoir un haut niveau de commandes, ce qui assure sa rentabilité jusqu’en 2025.

Fruit de plan de transformation piloté par Laurent Favre et Félicie Burelle, la diversification sur les activités d’éclairage et d’électrification, via des opérations de croissance externe, apporte son écot aux résultats et ouvre surtout de nouvelles perspectives de croissance. La division « Hydrogène » va dans le même sens, via de nombreux contrats signés, « à un rythme plus intense que ce que nous avions imaginé », dixit Laurent Favre. L’entité software OP’nSoft connaît aussi une mise sur orbite prometteuse.

La bonne performance commerciale du groupe a également été soutenue par Plastic Omnium Modules, avec le gain de nouveaux clients (Lotus en Asie et Lucid en Amérique du Nord), tandis que les carnets de commandes ont fortement progressé dans ce périmètre.

Plastic Omnium révise à la hausse sa guidance 2025

Le groupe reste confiant pour 2023 comme l’indique Laurent Favre : « Nous tablons sur une production automobile stable dans le monde, voire en légère croissance, car les pénuries se stabilisent, et nous ferons de nouveau mieux que le marché ». Cela se traduira par une nouvelle hausse du chiffre d’affaires, une marge opérationnelle supérieure à 400 millions d'euros, en progression de plus de + 10 %, et un cash-flow libre supérieur à 260 millions d'euros.

Dès lors, Plastic Omnium révise à la hausse ses prévisions pour 2025, avec un chiffre d'affaires estimé au-dessus de 11,5 milliards d'euros à cet horizon, contre 11 milliards d'euros initialement communiqué en mai 2022 lors du Capital Markets Day. La marge opérationnelle devrait enregistrer une croissance annuelle moyenne supérieure à + 15 % entre 2022 et 2025 et le cash-flow libre devrait être compris entre 3 % et 4 % du chiffre d'affaires.

« Nous sommes satisfaits de ce que nous avons accompli en 2022 dans un contexte économique et géopolitique inédit. Le profil opérationnel et financier de Plastic Omnium a permis de mettre en oeuvre avec succès notre feuille de route stratégique, de prendre les virages technologiques et d'assurer de solides relais de croissance et une création de valeur future importante. La performance et le leadership de nos activités traditionnelles demeurent le socle qui rend possible la diversification du portefeuille de Plastic Omnium », conclut le dirigeant.