Plastic Omnium crée une division Éclairage

Plastic Omnium vient de finaliser l’acquisition de 100 % d’AMLS (Automotive Lighting Systems), auprès du groupe ams Osram et crée ainsi une nouvelle division Lighting.

« AMLS a réalisé un chiffre d’affaires de 148 millions en 2021 et emploie 770 personnes, dont 120 dans la recherche et développement, réparties sur cinq sites, en Europe, aux États-Unis et en Chine. AMLS fournit un portefeuille de produits de haute technologie (éclairage avant et intérieur, solutions de projection avancées, éclairage de carrosserie), domaines clés répondant aux nouvelles attentes du marché en termes de style, sécurité et électrification », détaille un communiqué.

La BU Plastic Omnium Lighting sera dirigée par Pierre-Henri Desportes

Avec cette première acquisition, Plastic Omnium déploie sa stratégie de développement sur le marché en croissance de l’éclairage et crée une division Lighting qui accueillera également l’activité de Varroc Lighting Systems dont l’acquisition, annoncée le 29 avril 2022, devrait être finalisée au cours du dernier trimestre 2022. La direction de cette nouvelle business unit est confiée à Pierre-Henri Desportes. Le directeur général de Plastic Omnium Lighting, qui intègre le comité de direction, reportera directement à Laurent Favre, directeur général du groupe.

D’importantes perspectives de croissance sur l’éclairage automobile

En plus de son intensive diversification vers les véhicules électriques et la mobilité hydrogène, Plastic Omnium sera donc présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’éclairage avec une large gamme de produits, des composants jusqu’aux phares complets, et une empreinte géographique équilibrée. Comme annoncé lors du Capital Markets Day de mai 2022, l’activité Plastic Omnium Lighting représentera 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires économique pro-forma en 2022, via 11 usines à travers le monde et 7 000 employés. L’objectif de cette future activité est d’atteindre 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires économique d’ici à 2027.