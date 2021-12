Plastic Omnium et TotalEnergies vont développer des pièces de carrosserie en plastiques recyclés

Plastic Omnium et TotalEnergies officialisent donc un accord-cadre sur les pièces de carrosserie en plastiques recyclés. Via cet accord, les deux partenaires mettront en commun leurs compétences en innovation et ingénierie pour concevoir de nouveaux types de polypropylènes recyclés plus performants et respectueux de l’environnement, tout en apportant des réponses concrètes aux défis de la fin de vie des plastiques. En effet, ces matériaux, contenant de 20 à 100 % de matière recyclée issue de sources industrielles et ménagères, ont une empreinte carbone jusqu’à six fois inférieure à leur équivalent en matière vierge. Ils permettent aussi des gains significatifs sur la masse des véhicules et leurs performances aérodynamiques, ce qui va encore gagner en importance avec l’essor des véhicules électriques, les nouvelles normes environnementales et l’enjeu de l’autonomie.

« Le recyclage des matériaux plastiques est un défi pour nous, industriels, et un enjeu pour la planète. Ce partenariat ouvre une voie très prometteuse pour apporter une réponse plus intégrée et vertueuse, prenant en compte les ambitions de neutralité carbone de nos clients comme de nos fournisseurs », met en avant Stéphane Noël, directeur général de Plastic Omnium Intelligent Exterior Systems.

« Ce partenariat avec Plastic Omnium est un excellent exemple de collaboration et d'innovation pour développer des matériaux plastiques recyclés toujours plus performants et respectueux de l'environnement, qui participent à la réduction de l’empreinte carbone de nos clients équipementiers et constructeurs automobiles. Ce projet permet également de contribuer à notre ambition de produire 30 % de polymères recyclés et renouvelables à horizon 2030, tout en apportant des réponses concrètes au développement d’une économie circulaire », ajoute Valérie Goff, directrice Polymères de TotalEnergies.

Rappelons que Plastic Omnium vient de préciser ses ambitions environnementales, s’engageant à atteindre la neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 d’ici à 2025 et à réduire le scope 3 de 30 % en 2030. « Notre objectif ambitieux de neutralité carbone en 2050 reflète notre engagement de longue date pour réduire notre impact environnemental sur l’ensemble de notre chaîne de valeur. Fidèle à son ADN de développement durable, Plastic Omnium est déterminé à jouer un rôle moteur dans la transformation vers une mobilité propre », a rappelé Laurent Favre, directeur général du groupe.