CES 2023 : Plastic Omnium fait aussi sa mue logicielle

Engagé dans un vaste plan de transformation et de diversification, Plastic Omnium a profité du CES de Las Vegas pour annoncer la création d’OP’n Soft, une nouvelle activité dédiée au développement des logiciels pour ses produits et services.

Comme un nouveau symbole de la mutation à l’œuvre dans l’industrie automobile, l’ancienne et respectable maison Plastic Omnium, valeur sûre du hardware, profite de sa venue au CES de Las Vegas pour annoncer la mise en place d’une nouvelle unité, baptisée OP’n Soft et consacrée au développement de logiciels pour accompagner ses produits et ses services.

« OP’n Soft va permettre à Plastic Omnium de proposer des solutions et des services intégrés uniques à ses clients, tels que la fusion software des données radar et des technologies d’éclairage. C’est une nouvelle aventure pour Plastic Omnium et un terrain de jeu passionnant pour nos équipes », commente Laurent Fabre, directeur général du groupe, tout en précisant que le département rassemblera 120 collaborateurs dès 2023, et plus de 250 en 2025.

OP’n Soft servira toutes les business units de Plastic Omnium

Cette nouvelle activité aura des applications multiples pour l’éclairage intérieur et extérieur, l’électrification (batterie et hydrogène), et les Adas. En outre, elle concerne les cinq divisions complémentaires du groupe (pièces de carrosserie extérieures, réservoirs à carburant, modules, hydrogène et éclairage).

L’ère du Software Defined Vehicle

Plastic Omnium se met ainsi en ordre de marche pour franchir des étapes majeures vers le « Software Defined Vehicle », répondre aux enjeux de cybersécurité des véhicules et anticiper les futures certifications mondiales pour les logiciels embarqués ainsi que leur mise à jour durant le cycle de vie du produit.