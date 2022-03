Plastic Omnium s'équipe pour concevoir les pièces de carrosserie intelligentes de demain

Plastic Omnium vient de mettre en service ∑-Sigmatech dans son centre de recherche et développement (près de Lyon) dédié aux pièces extérieures de carrosserie. L'équipement en question est une presse de 2 700 tonnes bi-matière qui doit permettre au groupe de concevoir, proposer et valider avec les constructeurs des pièces extérieures innovantes par leur taille, leur esthétique et les fonctions qu'elles intègrent. Cette presse combine l'injection simultanée de deux matières ce qui permet la production de panneaux transparents de dimension supérieure aux produits actuels, couvrant ainsi toute la largeur du véhicule. Cela permettrait aux constructeurs d'intégrer à l'avenir l'éclairage et les fonctions de radars avec les pièces de carrosserie.

Pour mener à bien ce projet, Plastic Omnium a noué des partenariats avec la société ARaymond, équipementier global pour les solutions de fixation, et du Cetim (Centre Technique des Industries Mécaniques). L'équipement a nécessité un investissement de plus de trois millions d'euros, comprenant la presse et les moyens de finition associés (peinture, décoration, assemblage). Le projet étant soutenu par la BPI, Plastic Omnium a bénéficié d'une aide publique pour cet investissement.