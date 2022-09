Plastic Omnium va ouvrir une usine de réservoirs à hydrogène en France

Plastic Omnium vient d’annoncer la construction à Compiègne d’une usine de réservoirs pour véhicules à hydrogène qui sera la plus grande d’Europe. La Première ministre Élisabeth Borne en profite pour présenter un nouveau plan de financement public pour la filière hydrogène française.

À l’occasion de la visite du centre de R&D α-Alphatech de Plastic Omnium à Compiègne, Élisabeth Borne, Première ministre, accompagnée de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, Laurence Boone, secrétaire d’État chargée de l’Europe, a annoncé la mise en place d’un financement public pour l’ensemble de la filière hydrogène française, dont 74 millions d’euros pour accompagner la stratégie de croissance de Plastic Omnium dans la mobilité hydrogène en France.

Plastic Omnium équipera les utilitaires de Stellantis et Hyvia

L’équipementier français a annoncé la construction à Compiègne d’une usine de fabrication de réservoirs à hydrogène qui sera la plus importante d’Europe. Ce futur site sera en effet doté d’une capacité de production annuelle de 80 000 réservoirs et les premières sorties de chaîne sont attendues d’ici à 2025. Cet investissement industriel devrait s’assortir de la création de 200 emplois.

En présence de Laurent Burelle, président de Plastic Omnium, et de Félicie Burelle, Laurent Favre, directeur général du groupe, a également annoncé la signature de deux contrats majeurs avec Stellantis et Hyvia, l'ambitieuse joint-venture entre le groupe Renault et Plug Power, portant sur la fourniture de réservoirs pour véhicules utilitaires. Des volumes qui expliquent en partie cet investissement industriel à Compiègne.

Plastic Omnium fait de l’hydrogène un axe majeur de diversification

« Le support de l’État français nous permet d’accélérer la montée en puissance de notre production industrielle de réservoirs à hydrogène en France. La signature de deux nouveaux contrats avec Stellantis et Hyvia illustre la confiance de nos clients dans notre expertise technologique en matière de stockage d’hydrogène. Ces annonces constituent une étape majeure de notre ambition de devenir le n°1 mondial de la mobilité hydrogène à l’horizon 2030 et le partenaire privilégié des acteurs de cette filière, au service de la transformation profonde de notre industrie vers une mobilité décarbonée », commente Laurent Favre.