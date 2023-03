PLD Automobile achète une plaque de sept agences Europcar

PLD Automobile poursuit sa diversification et investit dans la location courte durée en reprenant la société familiale BHL Location, franchisée Europcar disposant de 7 agences réparties sur le Var et les Bouches-du-Rhône.

PLD Automobile, qui compte parmi les références de la distribution automobile en Provence Alpes Côtes d’Azur, annonce la prise de contrôle de la société BHL Location, franchisée Europcar avec sept agences de location courte durée, dans le cadre d’un processus d’acquisition de gré à gré initié par Translink CF France.

« Cette opération permet à PLD Automobile de poursuivre son développement d’offres de services vers les locations courtes et moyennes durées, la conciergerie, l’autopartage, la vente de pièces détachées en ligne et les services dédiés aux entreprises », précise un communiqué.

PLD Automobile mise sur la location courte durée

Le groupe PLD Automobile regroupe 29 concessions à Aix, Marseille, Marignane, Saint-Victoret, Salon de Provence, Aubagne, Martigues et Pertuis. Le choix d’Europcar n’est pas anodin, car le groupe est un important distributeur des marques du groupe Volkswagen (Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, mais aussi Audi, Cupra, Seat et Skoda). Le groupe commercialise aussi Toyota, Lexus et Suzuki.

« Nous continuons l’aventure initiée par la famille Verdier à la tête de la société. Cette opération permet à PLD Automobile d’acquérir un savoir-faire dans le monde de la location courte durée, VP et VU, avec pour objectif de maîtriser le métier de loueur, et d’offrir de nouvelles solutions de mobilité à nos clients. Les activités de location courte durée sont en devenir au sein de PLD Automobile. Europcar Provence et PLD Automobile ont pour objectif de développer des synergies entre leurs deux activités », déclare Clément Leydet, directeur général de PLD Automobile.