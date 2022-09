PLF 2023 : bientôt un bonus réservé aux véhicules électriques produits en France ?

Si le dispositif est loin d’être acté, la piste est en réflexion. C’est en tout cas ce que Bruno Le Maire, a laissé entendre lundi 26 septembre 2022, lors de la présentation du projet de loi de finances (PLF) pour 2023. Alors qu’il confirmait le rabot de 1 000 euros que subira l’an prochain le bonus écologique alloué pour l’achat d’un véhicule électrique – celui-ci s’élevant actuellement à 6 000 euros –, le ministre de l’Economie n’a pas exclu que ce soutien financier se voit réservé aux modèles produits sur le sol européen, voire national.

Cette modalité potentielle semble avoir été inspirée par la récente politique protectionniste mise en place, il y a quelques mois, par les Etats-Unis. Afin de promouvoir l’industrie locale de l’Oncle Sam, le Congrès américain a en effet voté début août une mesure conditionne le crédit d’impôts pour l’achat d’une voiture électrique aux VE entièrement produits sur le continent nord-américain (batterie incluse). Par conséquent, « ne devons-nous pas réserver le bonus écologique aux modèles produits en France ou en Europe ? Nous devons nous interroger », a répliqué Bruno Le Maire.

Toyota 1 – Dacia 0 ?

Conserver cet avantage financier pour les seuls produits fabriqués sur le territoire hexagonal pourrait ainsi, si le principe devait s’appliquer, bénéficier aux constructeurs ayant choisi une production locale. Les marques asiatiques (type MG) récemment implantées sur le marché en pâtiraient, de même que certains groupes étrangers et… français ! Dacia, avec sa Spring 100% électrique construite sur le sol chinois, serait en effet pénalisé. Contrairement au Japonais Toyota, dont la Yaris électrifiée sort de l’usine d’Onnaing dans le Nord. L’entité Stellantis, elle, n’aurait aucune inquiétude à avoir puisque, de l’Opel Mokka-e conçue à Poissy aux modèles électrifiés de Peugeot assemblés à Mulhouse, le groupe privilégie le Made in France.

Son rival tricolore Renault, lui, ne fabrique plus que le Kangoo, la Mégane E-Tech et la Zoe dans ses usines de Maubeuge (Nord), de Douai et de Flins (Yvelines) tandis que son dernier-né, l’Austral, sera produit en Espagne. Alors, pour ne pas matraquer les ventes du Losange, étendre les restrictions de production à l’ensemble du Vieux Continent paraîtrait sans doute plus judicieux. À voir ce qu’il en sera… Les discussions sur le budget 2023 – qui prévoit une enveloppe totale de 1,3 milliard d’euros dédiée à l’acquisition de véhicules propres et comprenant aussi le nouveau dispositif de "leasing social" voulu par le président Emmanuel Macron – débuteront, quant à elles, en octobre à l'Assemblée nationale.