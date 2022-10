Duo de nominations chez Electra

Après avoir déjà recruté 90 talents et procédé à l'ouverture de nouveaux bureaux à l'international, Electra poursuit le remaniement de son organigramme. L’entreprise – qui devrait gérer un parc de plus de 8 000 points de charge européens disponible d'ici à 2030 et possède un portefeuille client comptant AccorInvest, Indigo, Louvre Hotels Group ou encore Jardiland – intègre donc, au sein de ses équipes de direction, Vincent Gaillard et Olivia de Vial, respectivement nommés secrétaire général et directrice des ressources humaines.

Deux profils, une ambition : porter le développement d’Electra

Âgé de 49 ans, Vincent Gaillard a débuté sa carrière aux États-Unis et en Belgique avant de rejoindre en 2000 le Réseau ferré de France (RFF) où il a notamment occupé les fonctions de directeur financier. En 2016, il s’est lancé dans l’entreprenariat en créant M-Squared Finance, société de conseil en gestion des risques financiers puis a intégré, en 2018, la Société du Grand Paris (SGP) en tant que directeur financier et membre du comité exécutif. Pendant cinq ans, il a ainsi sécurisé le financement du Grand Paris Express (soit 200 km de nouvelles lignes de métro).

En qualité de secrétaire général d’Electra, Vincent Gaillard a maintenant pour mission de structurer le développement du groupe en France et à l'international. De son côté, Olivia de Vial a pour objectif de définir et manager la stratégie RH d'Electra. À 33 ans, cette diplômée de Paris Dauphine a fait ses premiers pas en gestion des ressources humaines chez Leroy Merlin en 2012 avant d’enchaîner les expériences professionnelles chez AssurOne, Wavestone et Lee Hecht Harrison. En 2019, elle a rejoint Colonies – start-up qui solutionne le problème de logement des jeunes actifs – en qualité de VP people. Une diversité de compétences et d'activités qui appuieront son travail à venir chez Electra.