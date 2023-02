« Plus de 100 000 emplois attendus dans l’hydrogène à l’horizon 2030 »

« L’hydrogène est une énergie connue depuis plus de 50 ans et qui fait voler les fusées », rappelle Stéphanie Paysant. Souvent perçue comme la solution qui garantira la mobilité décarbonée de demain, cette énergie possède de nombreux atouts qu’énumère directrice de la communication de France Hydrogène. Ce n’est donc pas pour rien que la France s’inscrit comme le deuxième pays déposant le plus de brevets concernant l’hydrogène et que les collectivités du territoire se trouvent très investies dans le déploiement d’une mobilité hydrogène.

Notant l’importance de la coordination des États européens pour faire face à la concurrence étrangère, mais aussi de la mise en place d’une « nouvelle géopolitique de l’hydrogène avec une vision globale », Stéphanie Paysant n’oublie également pas d’inviter à participer aux Journées hydrogène dans les territoires, événement organisé dans une région différence chaque année. En 2023, cette manifestation nationale qui se tiendra à Pau du 13 au 15 juin. L’idée directrice, elle, est que l’hydrogène est une technologie inter-secteurs comme le prouve son ancrage dans d’autres domaines de mobilité comme l’aérien ou le ferroviaire.