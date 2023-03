Pneumaclic célèbre ses dix ans

La place de marché Pneumaclic a été créée en 2013 et, depuis, la plateforme est passée d'une solution de dépannage à une véritable solution de stockage pour ses clients professionnels. Pneumaclic n'a cessé d'étoffer son catalogue avec de nouvelles références et de diversifier son offre, avec un positionnement prix modéré revendiqué. De 20 000 références issues de 80 marques à l’origine, Pneumaclic compte désormais plus de 55 000 références, soit plus de 150 marques, de l'automobile au poids lourd en passant par le génie civil, l’agraire et les deux-roues. En plus du catalogue, le nombre de ses clients s'est également étoffé. Le site compte à ce jour plus de 10 000 inscrits, contre une centaine la première année. L’entreprise, qui propose depuis l’automne 2022 une nouvelle interface web, ne compte pas s’arrêter là, en raccourcissant ses délais de livraison, en augmentant son nombre de dépôts. Ou encore en facilitant le paiement et en appliquant des remises en complément.

Enfin, afin de célébrer cet anniversaire avec ses clients, la marketplace propose tout le long du mois d'avril dix tirages au sort, avec dix lots de cadeaux à gagner.