Pneumaclic double son chiffre d’affaires en 2021

En 2021, Pneumaclic, plateforme digitale BtoB de vente de pneumatiques du groupe Point S, indique avoir poursuivi son développement avec un chiffre d’affaires doublé et une équipe étoffée. Le site estime avoir consolidé sa position dans l’univers du commerce en ligne avec des clients toujours plus nombreux et fidèles. Son chiffre d’affaires a été en forte croissance notamment grâce à l’enrichissement de son offre mais pas que. « Notre force est d’avoir su diversifier nos approvisionnements en intégrant à notre catalogue cinq nouveaux fournisseurs de pneumatiques et deux manufacturiers. En nous rapprochant des fournisseurs français, nous avons pu être réactifs, assurer des livraisons plus rapides et des prix plus compétitifs, du fait de taxes et de coûts de transports moindres. En cette période d’incertitude, cela nous a permis de rassurer nos clients et de les fidéliser » explique Delphine Bonnet, responsable opérationnelle.

Tout en renforçant ses positions sur le segment des pneumatiques premium, qui représente 70% des ventes, le site est parti à la conquête de nouveaux marchés, comme le poids lourd ou les accessoires. « Si les débuts sont prometteurs, ces domaines font partie de la stratégie de conquête à développer en 2022 » commente la responsable.

Le contexte particulier de crise sanitaire et l’entrée en vigueur de la Loi Montagne ont fait évoluer la structure des commandes. Les clients de la plateforme qui privilégiaient d’ordinaire les flux tendus, ont décidé de prendre des précautions et de constituer des stocks. Cela s’est traduit par une augmentation du nombre de commandes de 72%.

« Parmi les grands chantiers 2022, celui de la refonte complète du site internet constitue un enjeu majeur pour nous. Nous souhaitons offrir à nos clients une expérience renouvelée et facilitée, pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités et diversifier notre offre » dévoile le directeur général Joël Arandel. De nouveaux recrutement sont de même annoncés.