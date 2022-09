Pneumaclic enrichit ses services et lance son nouveau site

La marketplace spécialisée dans la vente de pneumatiques et d'accessoires annonce le lancement de son nouveau site internet. Pneumaclic affiche également ses ambitions en termes d'offre de services et de produits.

Après une belle année 2021, Pneumaclic s'est attelé à la modernisation de son site internet. Plus ergonomique et fonctionnelle, la nouvelle plateforme évolue afin de simplifier la recherche de produits et la navigation. « Ce nouveau site est un maillon-clé de notre stratégie de développement. Deux axes ont guidé notre travail : permettre à nos clients de gagner en temps et en efficacité dans la recherche de produits, et pouvoir intégrer facilement de nouvelles offres et fonctionnalités. Grâce à un meilleur suivi du parcours client, nous pourrons optimiser nos propositions commerciales », explique Delphine Bonnet, responsable opérationnelle de Pneumaclic. Par exemple, la recherche de jantes peut désormais s'effectuer par plaque d'immatriculation, et non plus par modèle. De plus, le nouveau site est adapté aux consultations sur smartphone, ordinateur ou tablette. Côté fonctionnalités, le site innove avec la possibilité pour les clients d’activer une alerte pour être informé du retour à la vente d’une référence épuisée. Enfin, la page d’accueil propose désormais « quatre produits du moment », avec un bon positionnement prix.

Les conditions de vente évoluent aussi

En parallèle, Pneumaclic poursuit la diversification de son catalogue, comme l'indique Delphine Bonnet : « Nous avons engagé une densification de notre offre sur les pneus agraires notamment et nous allons proposer prochainement des consommables pour l’atelier. » Les pneus de collection vont également faire leur entrée en partenariat avec un nouveau fournisseur.

Par ailleurs, dans les prochains mois, Pneumaclic va augmenter ses références en ouvrant aux manufacturiers la possibilité de connecter leur stock sur la plateforme, comme à certains clients majeurs avec leurs stocks dormants de pneus neufs ou de démo. Pour les plus petits fournisseurs, Pneumaclic propose une collaboration « au coup par coup et en mode allégé ». De plus, certaines conditions de vente évoluent. Parmi les nouveautés :

La possibilité d’une facturation groupée (une fois/semaine) et d’un paiement en trois fois ;

Un seuil d’offre « gros volumes » abaissé à 30 pneus commandés, contre 40 auparavant ;

La mise en place de la « livraison express » avec certains fournisseurs (pour toute commande avant 13 heures, la livraison est prévue le lendemain avant 13 heures).

Enfin, Pneumaclic va renforcer son back office, ainsi que son service client basé à Lyon sur la partie commerciale et administration des ventes.