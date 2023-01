Pneumaclic met l'accent sur le service client

La plateforme, créée en 2013 et qui propose 150 marques de pneumatiques (neufs, rechapés, démo) et 55 000 références, a opéré une refonte de son site internet. Plus ergonomique et fonctionnelle, la nouvelle plateforme évolue afin de simplifier la recherche de produits et la navigation. « Ce nouveau site est un maillon-clé de notre stratégie de développement. Deux axes ont guidé notre travail : permettre à nos clients de gagner en temps et en efficacité dans la recherche de produits, et pouvoir intégrer facilement de nouvelles offres et fonctionnalités. Grâce à un meilleur suivi du parcours client, nous pourrons optimiser nos propositions commerciales », indique Delphine Bonnet, responsable opérationnelle de Pneumaclic. Par exemple, la recherche de jantes peut désormais s'effectuer par plaque d'immatriculation, et non plus par modèle. De plus, le nouveau site est adapté aux consultations sur smartphone, ordinateur ou tablette. Côté fonctionnalités, le site innove avec la possibilité pour les clients d’activer une alerte pour être informé du retour à la vente d’une référence épuisée. Enfin, la page d’accueil propose désormais « quatre produits du moment », avec un bon positionnement prix. « Nous avons bien négocié la délicate transition entre les deux versions du site internet. Au final, à notre grande satisfaction, nous avons même augmenté le nombre de nouveaux clients de 52% par rapport à l’an dernier » souligne Delphine Bonnet. Le site va encore évoluer en 2023 avec l’intégration de nouvelles gammes de pneus et d’accessoires destinés notamment aux voitures de collection et au secteur agraire.

Pneumaclic multiplie les évènements

Parallèlement, le marché de pneumatiques accuse une baisse en 2022, cependant Pneumaclic clôture son chiffre d’affaires en progression de 7,7%. Si le nombre de pneus vendus et le panier moyen sont en augmentation, c’est surtout la structure des commandes qui a évolué. Dans le détail, les ventes ont doublé sur les segments moto, poids lourds et agraire qui disposent encore d’une belle marge de progression. De plus, les pneus été en augmentation, les 4 saisons stagnent, avec une part de marché d'environ 63%, proche de celle du marché national. Cependant, les pneus hiver ont enregistré une nette baisse en 2022 (16% de PDM), derrière les pneus 4 saisons qui restent stables autour de 21%. Enfin, le pneu premium, toujours majoritaire, perd légèrement en part de marché au profit des marques quality (30% des ventes) et budget (20%).

Concernant les ambitions pour 2023, la responsable opérationnelle de Pneumaclic annonce poursuivre sa stratégie de prospection, notamment en participant à plusieurs salons dans les deux prochaines années. Par ailleurs, la plateforme continue d'étoffer ses équipes avec l'arrivée de Jean-Sébastien Bénéteau dédié aux grands comptes. Enfin, la place de marché va également renforcer son service client.