Pneumaticiens : Adam McCarthy va mener le lobbying en Europe

L’ETRMA, l’association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc, annonce qu’Adam McCarthy sera son nouveau secrétaire général au 1er janvier 2023. Il succède à Fazilet Cinaralp qui occupait le poste depuis la création de l’association en 2006.

Franco Annunziato, président de l’ETRMA, a chaleureusement remercié Fazilet Cinaralp, louant son implication et son engagement : « Elle a supervisé la création de l’ETRMA et a su en faire la voix de l’industrie européenne du pneu et du caoutchouc ».

L’industrie de pneu à l’épreuve du Green Deal européen

Son successeur, Adam McCarthy, fait valoir plus de vingt ans d’expérience dans les affaires publiques, ayant notamment été président de l’Institut du cobalt. Il devra continuer à défendre les intérêts des acteurs de la filière du pneu auprès des instances européennes, principalement à Bruxelles, à un moment où les normes environnementales deviennent plus sévères. Afin d’assurer la fluidité de la transition, Fazilet Cinaralp a accepté de l’accompagner durant le premier trimestre 2023 avant de partir à la retraite et de profiter de sa famille.

« En cette période de Green Deal, l’ETRMA a besoin d’un dirigeant d’expérience pour peser dans les discussions ayant lieu à Bruxelles et défendre les intérêts de nos membres », souligne Franco Annunziato.