Pneumatique : 2 000 postes sont à pourvoir

Les services de l'automobile recrutent, notamment le secteur pneumatique qui regroupe près de 2 500 établissements spécialisés en France. Selon les chiffres de l'Anfa, 2 000 postes sont à pourvoir dans ce secteur. Les métiers sont accessibles via la formation initiale, continue, ou en reconversion professionnelle. Mathieu Castel, responsable projets service ingénierie des certifications à l'Anfa, commente : « Prolonger la durée de vie des pneus en maintenant un bon niveau de sécurité pour les conducteurs tout en préservant l’environnement est le nouveau défi du secteur. »

Encourager les vocations

Pour accéder au métier, il est important d'avoir son permis B et un certificat de qualification professionnelle (CQP) Opérateur maintenance pneumatique. L’opérateur a pour missions de contrôler la pression, la profondeur des sculptures et l’état général du pneu des véhicules, qu'ils soient industriels ou légers. Mathieu Castel ajoute : « Ce sont des opérations importantes qui contribuent à la longévité de vie du pneumatique, à l’optimisation de la consommation d’énergie du matériel roulant et à la protection de l’environnement ». En outre, l’opérateur s'occupe de l’équilibrage des pneus pour prolonger leur durée de vie et améliorer la sécurité et du conducteur, les répare ou les remplace. Il peut intervenir en atelier, concession ou centre mais également chez le client, ou en dépannage.