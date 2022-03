Pneumatiques : Apollo Tyres élargit son offre de pneus été Vredestein Ultrac

Apollo Tyres complète sa gamme de pneus Ultrac de Vredestein qui comprend désormais 63 dimensions différentes, allant de 15 à 18 pouces. Développée par le centre international de R&D du fabricant à Enschede aux Pays-Bas, la gamme Ultrac offre des niveaux élevés de confort, ainsi qu'une très bonne tenue de route dans les virages, même à grande vitesse. À la source de ces performances, une cavité de pneu améliorée avec une empreinte carrée, une sculpture de pneu plus rigide et une bande de roulement centrale à rainures latérales paraboliques. Ce pneu améliore également la réactivité et la précision de la direction pour une conduite sûre et dynamique, offre une résistance au roulement impressionnante et une consommation de carburant réduite.

À noter qu’en parallèle de ce lancement, le pneu Ultrac a reçu une nouvelle distinction de la part du magazine allemand Auto Zeitung qui a réalisé un comparatif des principaux pneus été du marché.

« La demande toujours aussi soutenue pour la gamme Ultrac depuis son lancement début 2021 nous a incités à créer ces nouvelles références du produit adaptées aux roues plus grandes, étendant ainsi la disponibilité du produit à une plus large gamme de véhicules. Grâce à nos ingénieurs en R&D, ce pneu place la barre plus haut en matière de tenue de route, de confort et de réduction du bruit sur le marché des pneus été très compétitif », explique Daniele Lorenzetti, chief technology officer chez Apollo Tyres.