Pneumatiques : les ventes baissent, les prix gonflent !

Selon le syndicat des spécialistes des pneus (SPP), les volumes de ventes sont en baisse sur les 7 premiers moins de l’année en France, et cela pour tous les segments de marché. La baisse est de 2,2 % pour le tourisme, -6,7 % pour les SUV et 4x4, et de -10 % pour les VUL. Cette baisse de marché est limitée par le succès des ventes de gommes 4 saisons en hausse de plus de 35 %.

Le SPP relève une envolée des prix depuis le mois de mars alors qu’ils avaient tendance à baisser sur le premier trimestre. Ainsi, le prix moyen d’un pneu tourisme est passé de 88 euros en mars à 102 euros en juillet (+ 14,3% sur les 7 mois). La hausse s’établit de 155 euros à 166 euros pour les pneus SUV/4x4 (+ 11,7% sur les 7 mois) et de 126 à 137 euros pour les VUL (13,9% sur les 7 mois). Les prix des pneus 4 saisons sont passés de 90 euros en mars à 104 euros en juillet. Ainsi, leur hausse sur les 7 premiers mois de l’année est de 10,6 %.

Dans ce contexte, les marques premium ont cédé un peu de terrain et ont vu leur part de marché passé de 56 % à 53 % au profit des marques B et MDD.