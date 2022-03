Pneumatiques : Hankook lance sa nouvelle gamme pour véhicules électriques

Baptisée Hankook iON, la nouvelle gamme de pneumatiques est dédiée aux véhicules électriques. Elle permet une meilleure autonomie de la batterie, ainsi qu'une conduite plus silencieuse grâce à la technologie Hankook sound absorber couplée au motif spécifique de la bande de roulement pour une réduction du bruit à l'intérieur du véhicule. Hankook a développé trois profils pour véhicules électriques premium (dotés de couples moteurs élevés) pour une utilisation en été, en hiver et toute l'année, dans des dimensions allant de 18 à 22 pouces. Côté caractéristiques, Hankook iON dispose d'une résistance au roulement réduite, avec notamment un bruit de roulement atténué et une résistance à la déformation et à l'usure optimale. Comparé à un pneumatique classique, la nouvelle gamme permet une plus grande autonomie par charge de batterie. Plus techniquement, le groupe sud-coréen a contourné le problème du poids plus élevés des véhicules électriques avec une capacité de charge plus élevée. Entre autres, les fibres d'aramide ultra-résistantes contrent les forces de déformation causées par le couple élevé des véhicules électriques. De plus, la bande de roulement contient une forte proportion de résine naturelle, ainsi que des huiles naturelles, pour plus de durabilité et moins d'usure.

La nouvelle gamme, qui a obtenu la note de A/A/A sur le label pneumatique européen, sera disponible en Europe à partir de mai en ce qui concerne le pneumatique été Hankook Ventus iON S et à partir de septembre pour le pneumatique hiver Hankook Winter i*cept iON. Les toutes saisons Hankook Ventus iON A seront proposés sur le marché nord-américain. Le fabricant prépare d'autres modèles spécifiques.