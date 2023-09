Pneumatiques : le premier semestre 2023 a été favorable aux pneus de tourisme

La demande est restée soutenue durant le premier semestre 2023 pour les pneus de tourisme : +3,4% par rapport à la même période en 2022. En revanche, les ventes de pneus de 4x4 et SUV (les plus chers) sont en repli de 3,5%. Il en va de même pour les pneus de camionnette qui accuse un recul de -1,7%. Notons que sur les 5 dernières années, les volumes des pneux de tourisme, 4x4 et SUV n’ont jamais retrouvé leur niveau d’avant la crise sanitaire. La tendance est inverse sur les pneus de camionnette dont les ventes progressent lentement depuis 2019.

D’un point de vue général, les effets de l’inflation ont été tempérés par ceux de la Loi Montagne. L’amplitude des variations des ventes s’est accrue entre débuts et fins d’années. La saison hivernale ne fournit véritablement ses effets que sur les 4 derniers mois de l’année. A des premiers semestres laborieux succèdent dorénavant des seconds semestres nettement plus dynamiques. Le marché du pneumatique TC4 vit désormais au rythme des saisons.

Début de la décrue dès janvier 2023

Le pic d’inflation est passé, la décrue est amorcée mais les prix restent élevés. Sur 12 mois glissants, la hausse des prix moyens de l’ensemble des pneus TC4 atteint 11,4%, s’échelonnant de 12,9% sur le segment camionnette, 12% pour les pneus tourisme à 9,2% pour les pneus 4x4 et SUV. Après une première surchauffe post-confinement, les prix ont commencé à flamber au second semestre 2021 pour atteindre des niveaux inédits en fin d’année 2022. La barre historique de 100 € pour le pneu tourisme a été franchie durant le second semestre 2022. La décrue s’est amorcée dès janvier 2023. Les plus fortes progressions en pourcentage ont été relevées sur les pneus tourisme. Au plus fort de l’inflation, manufacturiers et distributeurs ont réduit leurs marges pour limiter l’envolée des prix des pneus de 4x4 et SUV, les plus coûteux pour les automobilistes.

Le pneu toutes saisons résiste bien

Les ventes ont progressé de +30,7% durant le premier semestre 2023. Sur la période, il représente 29% des volumes sur le segment tourisme et 26% sur le segment 4x4 et SUV. Un savant pilotage des prix durant la période d’inflation le positionne au plus près du pneu été (-5,7%). Durant le premier semestre 2023, les prix moyens des pneus 4 saisons se sont confondus avec ceux des pneus été. Les ventes de pneu hiver progressent avec un fort cycle de saisonnalité (+5,1%), malgré un prix facial élevé et en nette progression (+15,6% sur 12 mois). Le pneu hiver conforte son positionnement de produit de niche destiné prioritairement aux gros rouleurs et aux automobilistes circulant fréquemment en zones de montagne.