Point.P mise sur l’hydrogène avec Hyliko

Point.P, enseigne spécialisée dans les produits, les solutions et les services pour le bâtiment, vient de signer un partenariat avec Hyliko, acteur majeur de l’écosystème hydrogène, pour s’équiper de deux camions fonctionnant à l’hydrogène SuperGreen permettant des livraisons urbaines plus respectueuses de l’environnement et sans nuisance sonore.

Grâce à ce rapprochement avec Hyliquo, Point.P déjà à la tête d’un parc de véhicules fonctionnant au bio-GNV se positionne également sur une nouvelle solution qui viendra compléter l’évolution du mix énergétique de son outil logistique, avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Hyliko développe un service clé en main de décarbonation des flottes de camions. Ce service comprend la production locale d’hydrogène SuperGreen et sa fourniture, le leasing et la maintenance des camions hydrogène, ainsi que la gestion et la certification de l’empreinte carbone du transport. L’offre Hyliko a séduit Point.P car elle intègre cette double approche : production du carburant d’une part et exploitation de la flotte de camions d’autre part.

Elle s’inscrit dans la démarche engagée par l’enseigne pour développer les meilleures pratiques en matière de logistique durable (camions bio-GNV, transport fluvial, chariots et camions électriques…) et en conformité avec la démarche Evoluvert de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, propriétaire de Point.P. L’enseigne du bâtiment se positionne une nouvelle fois en précurseur dans le monde du négoce du bâtiment en exploitant, dès 2023, deux camions fonctionnant à l’hydrogène en région parisienne. Il s’agira d’un tracteur 44 tonnes et d’un porteur 26 tonnes avec son plateau grue. Les deux camions Hyliko mis en service par Point.P préfigurent la décarbonation de sa flotte. Silencieux, ils contribueront aussi à répondre aux problématiques des nuisances sonores en zone urbaine.

« Nous avons lancé depuis plusieurs années un vaste chantier pour développer des solutions de transport alternatives afin de réduire au maximum l’impact environnemental lié à notre activité. Ce projet avec Hyliko est un pas supplémentaire en ce sens et répond aux contraintes liées aux livraisons urbaines et aux exigences de nos clients. C’est notre responsabilité de leader d’explorer toutes les pistes qui permettront de répondre aux enjeux environnementaux et d’inspirer notre secteur d’activité » indique Nicolas Godet, directeur général de Point.P.