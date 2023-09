Point S : de l’Espagne à Equip Auto

Il manquait un important territoire européen sur le planisphère de Point S : l’Espagne. C’est chose faite comme nous l‘annoncions il y a quelques semaines. La marque française y a implanté depuis cette année 9 points de vente. Ils se situent dans la région de Barcelone, León, Bilbao et en Navarre (Colindres, Corrales de Buelna, Bilbao, La Bañeza, Santa María del Paramo, Mutilva, Nava, Barcelona et Vegadeo).

Le réseau Point S est désormais actif dans 26 pays d’Europe et dans 52 pays à travers le monde. Les neuf nouveaux points de ventes espagnols portent le réseau à plus de 6100 centres pour plus de 2900 entrepreneurs indépendants.

« Le développement de Point S en Espagne démontre la confiance que les professionnels de ce secteur ont à l’égard de notre enseigne. Nous sommes impatients de voir le réseau grandir afin que davantage d’entreprises indépendantes en Espagne puissent en faire l’expérience » se réjouit Christophe Rollet, directeur général du groupe Point S.

Pour Luis Miguel Muñoz, directeur général de Point S Espagne : « Lorsqu’on entre sur un nouveau marché les premiers mois sont déterminants pour poser les bases du projet et réussir notre développement. Jusqu’à présent, nous avons largement dépassé nos attentes. Les professionnels de l’automobile en Espagne sont conscients de l’opportunité d’associer leur business à une marque internationale reconnue. »

Les nouveaux adhérents au réseau Point S Espagne bénéficient des conditions d’achat du groupe avec les principaux fournisseurs de pneus, de pièces et de lubrifiants. Être membre du réseau leur permet aussi de bénéficier d’un accès privilégié aux supports marketing, à des outils digitaux et aux pneumatiques de la marque distributeur.

Recruter encore sur Equip Auto

L’enseigne sera présente sur le salon Equip Auto qui se tient du 28 au 30 septembre à Eurexpo Lyon. Pour rappel, Point S possède 660 centres en France. Le réseau poursuit activement son développement pour atteindre son objectif de 700 points de vente en France d’ici la fin de l’année. « Dans un contexte de forte mutation du secteur automobile, Point S recrute et accompagne tout type de profils de candidats. Le réseau permet aux porteurs de projets de diversifier leur activité pour accéder à de nouveaux marchés porteurs et soutenir leur profitabilité et leur croissance » explique la centrale. Cette dernière profitera de la manifestation lyonnaise pour exposer sa nouvelle identité visuelle. Elle se base sur un code couleur. Pour chaque concept et/ou métiers, une couleur est associée.

L’alternative Pneus Pro Services

Point S sera aussi présente au travers son autre réseau Pneus Pro Services acquis en 2019 et dont c’est la première participation sur le salon. La centrale d’achat dédiée aux professionnels du pneu et de la pièce auto présentera son offre, son fonctionnement et ses conditions d’affiliation.

Créé en 2004, le groupement Pneus Pro Services permet à ses affiliés de conserver leur statut d’indépendants tout en bénéficiant de conditions d’achat négociées au niveau du groupe sur les pneus, les pièces techniques de rechange, les lubrifiants ou encore les matériels consommables.

Fort d’un maillage de 160 points de vente répartis dans toute la France, le groupement PPS représente exclusivement des indépendants du pneu et de l’entretien automobile. Pneus Pro Service met à disposition de ses affiliés des outils informatiques. Il offre également la possibilité de bénéficier d’un accompagnement autour du marketing ou des besoins en formation.

« Nous participons pour la première fois au salon Equip Auto, événement référence de l’après-vente auto, dans le but de faire découvrir le groupement aux professionnels du secteur. Notre objectif est de poursuivre le développement de Pneus Pro Services (PPS) pour proposer des conditions d’achat toujours plus avantageuses. C’est également l’occasion d’échanger et partager avec nos confrères autour des enjeux du secteur » explique Luc Boyer, directeur des réseaux affiliés, récemment nommé directeur Stratégies & Opérations de Point S.