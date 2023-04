Point S Écomobilité se dote de son propre site internet

L'enseigne spécialiste du pneu et de l'entretien automobile continue la diversification de ses métiers avec le concept Écomobilité, qui propose la vente, l'entretien et la réparation de deux-roues électriques.

Présenté lors de sa conférence de presse annuelle en janvier dernier, le concept Point S Écomobilité, spécialisé dans la vente, l'entretien et la réparation des trottinettes, vélos et scooters électriques, poursuit son développement. Après avoir été testé pendant un an au sein du réseau, le nouveau concept lance son site internet qui présente Point S Ecomobilité. De plus, dès l’automne il va s’enrichir d’un catalogue digital, accessible aux adhérents et aux automobilistes, qui recense des produits qui ne sont pas en magasin. « Le profil des porteurs de projets intéressés par le concept Point S Ecomobilité est très large. Ils peuvent être des investisseurs qui ont déjà d’autres activités, comme des primo-entrepreneurs, dont certains en reconversion. Même les zones géographiques sont assez vastes. Car si on pense d’abord aux centres-villes comme cible privilégiée pour la mobilité douce urbaine, en fait, le deux-roues électrique est aussi utilisé pour d’autres usages et notamment le loisir dans des zones périurbaines », indique Sébastien Néret, responsable national du concept Point S Ecomobilité. Le concept surfe ainsi sur l'émergence des mobilités douces et bas carbone, également utilisées par les professionnels à l'instar du vélo-cargo pour la logistique du dernier mètre.

Aujourd'hui, 18 centres Point S complètent leur activité avec le concept Écomobilité, et l'enseigne annonce qu'une dizaine d'autres sont en cours d'harmonisation. Au cours des prochains mois, Point S Ecomobilité va déployer d’autres actions de communication et se lancer sur les réseaux sociaux, comme Facebook et LinkedIn.