Point S entre en Espagne et à Macao

Point S poursuit son développement international. L’enseigne française a indiqué renforcer sa présence mondiale avec le démarrage du réseau à Macao et en Espagne.

Macao devient un nouveau site régional pour Point S, complétant sa couverture existante en Chine. La mise en place du réseau macanais constitue une étape importante dans la stratégie de développement asiatique de Point S. Le développement du réseau est bien engagé, avec deux points de vente déjà ouverts dans la région.

L'Espagne marque le 26ème territoire de Point S en Europe. L'enseigne devient présente dans 51 pays sur les cinq continents. La force de l'entreprise en Europe est complétée par ses réseaux en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

« En combinant nos décennies d'expérience avec notre expertise dans le pneumatique et la maintenance automobile, nous pouvons offrir aux consommateurs de ces nouveaux marchés un service de premier ordre » se réjouit Fabien Bouquet, PDG de Point S International.

Plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Les centres automobiles et revendeurs de pneumatiques rejoignant le réseau Point S sur ces nouveaux marchés bénéficieront des accords d'achats du groupe avec les principaux fournisseurs de pneus, pièces, huiles et lubrifiants, outillages, accessoires et consommables, ainsi que d'un accès à l'accompagnement marketing du réseau, outils numériques et gamme de pneus à marque propre.

« À Macao et en Espagne, nous continuerons à fournir à nos clients des produits et services de la plus haute qualité et à travailler avec de nouveaux membres pour développer leurs activités tout en conservant leur indépendance » affirme le responsable d’une enseigne mondiale qui possède à l’heure actuelle 6 100 points de vente sur la planète. Le Groupe vend plus de 19 millions de pneus par an et réalise un chiffre d'affaires consolidé de plus de 4,2 milliards d'euros.