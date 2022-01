Point S fait du vitrage un service stratégique

L’an passé, les affaires ont plutôt souri au réseau Point S avec un chiffre d’affaires en croissance de 20 % par rapport à 2019 (inflation des prix jusqu’à 8 % comprise). Dans le détail, l’enseigne a enregistré + 13 % sur les ventes de pneus VL, + 33 % en agraire et + 14 % en PL. Sur la partie vidange, la progression a été de 40 %. Une belle performance a de même été enregistrée en ce qui concerne l’entretien mécanique, en hausse de 17 %.

675 centres cette année

Ces croissances, supérieures au marché, Point S le doit à l’attractivité de sa marque et à la hausse du maillage. Le réseau s’est enrichi de 43 ouvertures (et reprises) pour atteindre le nombre de 616 points de vente en France, dont 18 dans les DOM-TOM. L’objectif de cette année est d’atteindre les 675 établissements, dont 10 de plus dans les DOM-TOM. Autre atout de Point S, sa notoriété globale (spontanée et assistée) avec un taux de 77 % apporté par sa visibilité territoriale et d’importants investissements en communication. Si le développement s’est particulièrement porté sur des ateliers classiques de montage de pneus, la croissance a aussi concerné les centres Point S City - petits centres dimensionnés pour les zones rurales et les hyper centres villes - et les ateliers S Glass, spécialisés vitrage. Un modèle lancé en juin 2019.

Et c’est bien sur le vitrage « activité stratégique » que compte mettre l’accent Christophe Rollet, directeur général de Point S, et ses équipes. Et de commenter : « Le marché du vitrage est ouvert avec un grand acteur qui domine. Les autres sont à moins de 7 %. Nous avons le maillage pour devenir le second acteur du marché. Vendre du vitrage est plus rentable que de vendre 4 pneus. »

Objectif 2022 : 300 sites S Glass

Les S Glass ont été implantés au sein de 149 Point S auxquels s’ajoutent 4 centres dédiés (proposant uniquement la prestation vitrage). L’objectif cette année est de doubler ce maillage. Une cinquantaine de projets sont en cours. Si certains adhérents, par faute de moyens, ne peuvent pas proposer du vitrage, ils ne pourront pas s’opposer à l’implantation d’un centre dédié dans leur zone. Pour l’heure, S Glass n’est pas en mesure de proposer un service mobile mais l’enseigne discute avec un autre réseau pour apporter ce service de plus en plus demandé par les donneurs d’ordre. La centrale a mis en place une équipe d’animation dédiée au vitrage. Un travail auprès des grands-comptes, donneurs d’ordre et assureurs va être opéré. Un site Internet S Glass va prochainement faire son apparition. Il sera accompagné d’un plan de communication digital et une présence en télévision avec des sponsorings d’émissions (Météo, N’oubliez pas les Paroles et Direct Auto).

Un plan média multicanal est aussi au programme cette année pour promouvoir la révision chez Point S. Il est de même question de pousser la digitalisation du parcours clients avec la mise en place du marketing prédictif.

Se préparer à l'électromobilité

Alors que le parc s’électrifie peu à peu, Point S prépare le virage de l’électromobilité. Tous ses centres devront prochainement être en mesure de faire des révisions sur les véhicules hybrides. Tous les ateliers seront pourvus de bornes de recharges. « Nous voulons devenir d’ici 2026 le plus grand réseau Européen certifié sur l’entretien électrique et hybride » commente Christophe Rollet. Une position qui doit permettre à l’enseigne de collaborer avec les nouveaux constructeurs en recherche d’un réseau après-vente, voir de vente.

Un développement International soutenu

La pandémie n’a pas freiné le développement à l’international de Point S avec l’implantation hors de France de 285 ateliers. L’enseigne a conquis 5 nouveaux marchés : Albanie, Ukraine, Moldavie, Tunisie et Ghana. Elle a aussi un nouveau partenaire en Turquie et ambitionne d’atteindre les 200 points de vente en Afrique en 2023. Au total, Point S est désormais présent dans 49 pays (en Europe, en Asie, en Amérique du nord et en Afrique) avec 5 700 centres. Reste à conquérir l’Amérique du Sud ! « Nous souhaitons dans 8 ans être présents dans 100 pays avec 10 000 centres » programme Christophe Rollet.