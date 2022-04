Point S Glass et France Pare-Brise s'affiche sur les ondes

Point S souhaite accroître la notoriété et la visibilité de son concept Point S Glass auprès du grand public via une campagne de sponsoring TV et radio. Le spécialiste du pneu souhaite aussi clairement se positionner en tant que challenger direct des leaders actuels du marché. De son côté, France Pare-Brise a lancé depuis le 11 avril sur YouTube et la TV une campagne décalée avec des spots orchestrés par l’agence de communication R2.

Pour cette campagne de sponsoring TV et radio autour de l’un de ses derniers concepts, Point S Glass sera présent en télévision sur de grandes chaînes nationales comme France 2, C8 et CNews. En radio, l’enseigne a ciblé les lancements Météo de RTL et Fun Radio. La campagne de sponsoring portera, tant sur des programmes d’information que sur des programmes de divertissement. « Malgré la crise sanitaire, le concept Point S Glass dédié au vitrage automobile a su se développer et convaincre nos adhérents. Aujourd’hui, notre ambition est de valoriser cette nouvelle expertise de notre réseau auprès du grand public afin de se positionner en tant que référence sur le segment du vitrage », explique Lionel Haberlé, directeur marketing et communication de Point S.

En ce qui concerne l’autre spécialiste de la réparation et du remplacement de vitrage automobile, « Cette campagne est l’occasion de proposer avec fraîcheur, une alternative au numéro 1 du marché, sur un ton décalé mais très pro » explique Richard Rohou, fondateur et directeur général de l’agence R2. Pour Pierre-Yves Desjeux, directeur général adjoint de France Pare-Brise : « Nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat avec R2 qui nous accompagne sur notre nouvelle stratégie de communication et ces deux spots l’illustrent bien ».