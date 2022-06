Point S habilité pour l'entretien des véhicules électriques Seres

Avec cet accord, Point S est désormais habilité à réaliser l'entretien courant des véhicules électriques de la marque sino-américaine. De plus, les points de vente de l'enseigne sont dorénavant des points de livraison des véhicules neufs commandés par les clients de Seres France. « Le partenariat avec Seres renforce notre stratégie d'alliance avec des acteurs reconnus. C'est aussi un premier pas vers les constructeurs actuels et futurs de Point S en France et dans le monde comme prestataire, connu, professionnel et présent dans 50 pays. Les qualités et l'expertise de nos points de vente et de leurs dirigeants ne sont plus à prouver, Point S est une réponse sérieuse et opérationnelle à des constructeurs qui souhaitent se développer dans de nouveaux pays [...] », souligne Christophe Rollet, DG de Point S.

Pour effectuer l'entretien courant de véhicules électriques comme ceux de la marque Seres, l'enseigne organise des formations au sein de son réseau depuis plusieurs années. À ce jour, ce sont plus de 170 centres agréés et d'autres le seront dans les prochains mois. Point S a ainsi pour ambition de devenir le plus grand réseau européen certifié sur l'entretien électrique et hybride d'ici à 2026.