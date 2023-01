Point S inaugure ses premiers centres au Brésil

Comme il l'avait annoncé en avril dernier, le spécialiste du pneu et de l'entretien automobile poursuit sa stratégie d'expansion à l'international. Point S a ouvert deux nouveaux centres au Brésil.

Après son déploiement en Asie (2016), puis en Chine (2019), le réseau s'attaque à l'Amérique du Sud avec l'ouverture de sites au Brésil. En avril dernier, l'enseigne a fait part de la signature d'un accord de master franchise avec le groupe ATO, dont les actionnaires sont deux acteurs importants du secteur automobile à l'échelle nationale, à savoir ADTSA et Orletti. En partenariat avec le groupe ATO, Point S a pour ambition de développer un réseau de plus de 200 points de vente dans les cinq ans au sein d'un marché de l'après-vente brésilien estimé à plus de 60 milliards de reals (près de 12 milliards d'euros).

Cet accord prévoit l'ouverture de trois centres pilotes. D'un côté, ADTSA gère un site de 1 100 m² à Recife (Pernambouc), doté de six baies. De l'autre, Orletti inaugure un nouveau centre de 980 m² à Vitória (Espírito Santo) équipé, lui, de cinq baies. Ils sont tous deux opérationnels depuis le mois de novembre 2022. « L’ouverture de points de vente pilote est toujours une étape importante dans le développement de notre enseigne à l’international. Ces sites servent de référence pour nos futurs franchisés en termes de branding, d’agencement et de qualité de service. Il est donc crucial que nous fassions bien les choses. Je suis impressionné par le travail remarquable effectué par nos franchisés sur ces deux sites. C’est une belle vitrine pour développer notre réseau au Brésil », indique Christophe Rollet, directeur général de Point S Group. Enfin, le prochain point de vente pilote s'ouvrira à São Paulo (état de São Paulo), centre financier du pays.