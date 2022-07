Point S lance son nouveau pneu hiver

Remplaçant du pneu Winterstar 4 de la marque, le Point S Winter est le fruit d’un partenariat avec un manufacturier et acteur majeur du pneu premium. L’enveloppe bénéficie de plusieurs améliorations techniques par rapport à son prédécesseur, notamment en matière de sécurité et de résistance au roulement. Point S revendique un produit de qualité, portant le symbole 3PMSF, parfaitement adapté aux conditions froides, enneigées et montagneuses.

Pour garantir une couverture maximale du marché et répondre au nombre croissant de SUV et de véhicules de tourisme à grandes roues entrant sur le marché européen, le Point S Winter est disponible dans une gamme de tailles plus importante que l’était le Winterstar 4. Disponible de 14 à 18 pouces, le nouveau pneu couvre 76 % du segment de marché standard des voitures et SUV en Europe centrale et occidentale.

« Point S est ravi d'introduire un autre produit amélioré dans notre portefeuille. Nous avons développé une solide réputation pour la mise sur le marché de produits qui allient qualité et sécurité à un prix abordable. Avec le pneu Point S Winter, nous avons certainement renforcé cette position, et je suis convaincu que notre réseau de revendeurs à travers l'Europe adoptera pleinement cette nouvelle gamme », souligne Emilie Faure, chef de produit Point S international private label.

La production du pneu Point S Winter a commencé en mai dernier et les premières livraisons sont déjà en cours dans le réseau de revendeurs de pneus indépendants de l’enseigne. Comme tous les produits de marque Point S, le Point S Winter est disponible exclusivement via le réseau.