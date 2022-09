Point S lance un nouveau pneu hiver

Le pneu Point S Winter vient remplacer le Winterstar 4. Développé par un manufacturier reconnu, le nouveau pneumatique présente des améliorations techniques, notamment en matière de sécurité et de résistance au roulement. De plus, Point S Winter est labellisé 3PMSF et a été spécialement conçu, comme son nom l’indique, pour affronter le froid et la neige de l’hiver continental. « Le nouveau pneu Point S Winter renforce notre positionnement et commence déjà à être livré dans nos points de vente dans près d’une vingtaine de pays européens », explique Emilie Faure, responsable MDD de Point S à l’international.

Le pneu Point S Winter est disponible dans de nombreuses dimensions et couvre ainsi 76 % du marché automobile européen.