Point S lance une offre dédiée aux jeunes conducteurs

Point S déploie une nouvelle communication auprès des jeunes et développe sa présence sur les réseaux sociaux en se lançant sur Instagram et TikTok. Cette nouvelle offre concerne les automobilistes ayant moins de trois ans de permis de conduire. Les jeunes conducteurs peuvent ainsi s'inscrire sur la page internet dédiée et avoir accès au chéquier de promotions. Le programme « Starter Pack Jeunes Conducteurs » prévoit, par exemple, - 30 % sur la révision véhicule, - 30 % sur les plaquettes ou encore - 15 % sur les produits Point S. De plus, il envoie chaque mois des conseils et des astuces liés à l'entretien automobile. « Point S à l’ambition de devenir l’interlocuteur privilégié des jeunes conducteurs en matière d’entretien automobile. Nous tenons donc à accompagner les jeunes conducteurs dans leurs premiers kilomètres grâce à notre offre unique sur le marché, afin de les accompagner vers plus d’autonomie au quotidien », souligne Lionel Haberlé, directeur communication et marketing.

La stratégie de communication auprès des jeunes conducteurs amène l'enseigne à se développer sur les réseaux sociaux. Avec l'ouverture de comptes Instagram et TikTok fin mai, Point S entend booster sa notoriété auprès de ces novices de la conduite. À cette occasion, l'enseigne a prévu une campagne des spots sponsorisés sous forme de quatre vidéos de 6 à 10 secondes mettant en scène de manière humoristique la vie d'un jeune automobiliste avec et sans « Starter Pack Jeunes Conducteurs », également mis en ligne sur YouTube. Au niveau local, des kits PLV seront affichés dans les points de vente de Point S et des flyers seront distribués dans les auto-écoles.