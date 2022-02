Point S lance une promotion avec les pneus Goodyear

Point S annonce le lancement d’une nouvelle campagne de promotions en partenariat avec le fabricant de pneus Goodyear. Elle se déroulera du 7 mars au 2 avril 2022 et "les clients de l'enseigne pourront recevoir une carte carburant d’un montant pouvant atteindre 100 euros pour l’achat et le montage de quatre pneus Goodyear de tous types (été, hiver, 4 saisons, dans toutes les catégories : tourisme, 4x4 et camionnette)".

Pour gagner en attractivité, un jeu concours propose une Fiat 500

Cette campagne s’accompagnera aussi de remises sur les produits de la marque Point S (un lave-glace toutes saisons offert pour l’achat d’un jeu de balais d’essuie-glace, un bidon de 10 litres d’AD Blue Point S à 15 euros, deux amortisseurs offerts pour l’achat de 4 amortisseurs posés…). En outre, pour gagner en visibilité et donner une accroche à cette campagne de promotions, Point S organise un grand jeu concours mettant en jeu par tirage au sort une Fiat 500 hybride, dès l’achat de deux pneus Goodyear.

Une campagne de communication multicanale nationale

Tout en insistant sur l’enjeu clé de la fidélisation des clients, Lionel Haberlé, directeur marketing et communication de Point S, précise que cette animation concerne les 616 centre autos de l’enseigne sur le marché français, qui bénéficieront de supports de PLV spécifiques, et qu’elle sera soutenue par un important dispositif de communication, en télé (TF1, M6, etc.) comme sur les canaux digitaux. Dans le fil du spot de publicité de la marque diffusé à la télévision, sur les radios et les médias digitaux.

