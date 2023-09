Point S présente son nouveau directeur des stratégies et des opérations

Spécialiste du pneumatique présent à l’international, l’enseigne Point S a annoncé publiquement en septembre la nomination de son nouveau Directeur Stratégies &Opérations. Ce poste à responsabilités élevées est en réalité occupé depuis le début d’année par un certain Luc Boyer, qui dispose d’une vingtaine d’années d’expérience à travers différents postes de direction dans le secteur industriel. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur mécanicien aérodynamique et structure de Polytech Orléans, et d’un MBA Executive Management de l’ESCP Europe, l’homme de 53 ans a notamment gravi les échelons chez Bergerat Monnoyeur (concessionnaire Caterpillar) pendant seize ans. Avant d’arriver à Point S, Luc Boyer était le directeur général de l’ensemble des activités du groupe Rema Tip Top France depuis 2017.

« Le challenge est vaste et divers. Ma mission est de renforcer les activités du groupe au-delà de ses métiers historiques du pneumatique et de l’entretien automobile afin d’apporter une vision pérenne à l’avenir du réseau », précise le nouveau directeur des stratégies et des opérations dans le communiqué d’annonce de Point S. Luc Boyer a notamment pour objectif de renforcer et développer toutes les activités business du groupe et en particulier, les nouveaux concepts Centre Auto, Glass, Ecomobilité et Vente Auto, les réseaux affiliés (PPS, Happy Car et Warning), la filiale Puissance Pneu ainsi que le département Système d’Information de Point S France. Rien que ça.