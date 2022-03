Point S reçoit sa certification Qualiopi

Depuis une dizaine d'années, Point S dispose de son propre organisme de formations, pratiques comme théoriques, adaptées aux mutations et évolutions propres au secteur des services automobiles. Le réseau propose à ses adhérents des formations afin de favoriser l'insertion, la réinsertion et le maintien de l'emploi. L'objectif de l'organisme est également de développer des compétences professionnelles de ses collaborateurs. Le contenu des formations est personnalisé, localisé et ajusté en fonction du nombre de participants, des sujets et des besoins de chacun.

Qualité du processus de formation

L'enseigne a récemment reçu la certification Qualiopi, qui vient valider et attester de la qualité de ses formations. Christophe Cappe, responsable formation chez Point S, commente : « Nous sommes fiers d'avoir obtenu la certification Qualiopi pour notre organisme de formation. Cela signifie que nous avons pris la bonne route lorsque nous avons pensé et conçu nos formations. C'est également un gage de qualité des prestations dispensées. Le plus important est de rester à l'écoute de nos adhérents afin de leur fournir les meilleurs outils et participer à leur réussite. » La certification Qualiopi permet également aux adhérents du réseau de bénéficier du financement de formations par l'État. En outre, Point S vient de renouveler la certification Datadock, référencement des prestataires de formation selon différents critères qualité, et l'organisme de Point S est reconnu par Pôle Emploi afin d'accompagner les nouveaux adhérents lors de l'élaboration de leurs dossiers de création d'entreprise.