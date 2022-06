Point S s'attaque à la vente de voitures

Après avoir lancé le concept Point S Glass dédié au vitrage automobile en 2019 puis le concept Point S Ecomobilité destiné à la vente, l’entretien et la réparation de 2 roues électriques en début d’année, l'enseigne poursuit la diversification de ses activités avec son dernier concept en date dédié à la vente de véhicules neufs et d'occasion. Avec Point S Vente Auto, les adhérents ont désormais la possibilité de vendre des voitures avec des conditions commerciales proches de celles des concessionnaires automobiles, comme la reprise, le financement, la relation clients et la garantie. Le stock disponible est regroupé sur un site internet national et sur l'application mobile. De plus, des partenariats avec des acteurs du secteur seront noués afin d'étoffer l'approvisionnement.

200 centres Point S Vente Auto d'ici 3 ans

Par ailleurs, une garantie "équivalente constructeur" d'un an (et pouvant aller jusqu'à 36 mois supplémentaires) permet de sécuriser les ventes. L'enseigne a également mis en place des partenariats afin d'accompagner ses clients en matière de financement, qui bénéficient aussi d'un dispositif de reprise de leur ancien véhicule. Enfin, Point S propose des formations spécifiques en interne afin d'accompagner ses adhérents dans cette nouvelle activité, qui comprend aussi l'accompagnement du client dans la gestion de l'immatriculation et de la création de la carte grise. Dans un marché automobile en pleine mutation, ce septième concept du réseau poursuit sa diversification des activités complémentaires à l'entretien automobile. L'enseigne annonce viser 200 centres Point S Vente Auto d'ici 2025.