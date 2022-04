Point S s'implante au Brésil

Le spécialiste du pneu et de l'entretien automobile annonce son arrivée au Brésil grâce au partenariat avec le group ATO. Point S a pour ambition d'y développer un réseau de plus de 200 points de vente dans les cinq ans au sein d'un marché de l'après-vente estimé à plus de 60 milliards de reals (près de 12 milliards d'euros).

L'enseigne Point S poursuit sa stratégie d'expansion à l'international. Après son déploiement en Asie (2016), puis en Chine (2019) et en Afrique, le réseau s'implante en Amérique du Sud. Point S a effet annoncé la signature d'un accord de master franchise avec le groupe ATO, dont les actionnaires sont deux acteurs importants du secteur automobile brésilien, à savoir ADTSA et Orletti. Le groupe ATO sera en charge du développement et de l’animation de l’enseigne au Brésil, et prévoit ainsi d’investir 175 millions de reals (près de 35 millions d’euros) pour déployer l’enseigne dans le pays et atteindre les 200 points de vente d'ici à 2027. D'ici là, trois points de vente pilotes vont s'ouvrir à São Paulo, Recife et Vitória.

Conquérir d'autres pays d'Amérique latine

De leur côté, les associés d’ATO se réjouissent du partenariat noué avec Point S, notamment Wagner Orletti, président d’Orletti group, qui commente : « Avec Point S Group, nous allons bénéficier du savoir-faire et de l’expérience de 5 800 points de vente répartis dans le monde. Les automobilistes brésiliens pourront ainsi profiter d’une offre de pneumatique et d’entretien automobile multimarque compétitive grâce à la force d’un réseau mondial. » Et Christophe Rollet, directeur général de Point S Group, d'ajouter : « Après deux ans de recherche d’implantation en Amérique latine, nous sommes très fiers d’annoncer l’arrivée de Point S au Brésil, qui est l’un des marchés les plus importants au monde ! Nous sommes convaincus que notre expertise reconnue sur le pneumatique et l’entretien automobile ainsi que la force de notre réseau mondial, combinés à l’expérience locale des associés du groupe ATO seront des atouts pour les points de vente et les automobilistes brésiliens. Nous allons construire un solide réseau au Brésil tout en prévoyant de nous développer, à terme, dans d’autres pays d’Amérique latine, qui restent un de nos objectifs majeur. »

La signature a eu lieu à São Paulo en présence de Fabien Bouquet, directeur international de Point S, Bruno Tude de Melo, vice-président d’ADTSA, Wagner Orletti, président d’Orletti group, Adrian Smiechowski, directeur du développement international de Point S, Arison Souza, responsable des opérations de Point S en Amérique latine, et Fabricio Marques da Costa, directeur commercial d’ATO.