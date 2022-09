Point S : un comité de direction féminisé et une nouvelle directrice Achats et Grands Comptes pour Viasso

Le spécialiste du pneu et de l’entretien annonce la nomination de deux nouvelles cadres au sein de son comité de direction, qui compte désormais plus de femmes cheffes de service que d’hommes.

Cécile Vasquez est ainsi nommée au poste de directrice des Achats et Grands Comptes de Viasso, centrale d'achats de Point S et Siligom. Avec pour mission d’accompagner le réseau dans sa dynamique de croissance en développant l'offre de produits et services ainsi que l’activité Grands comptes, elle succède à ce poste à Pascal Gradassi qui, après 18 ans de carrière au sein du groupe Point S, est parti à la retraite. Ses différentes expériences (Valeo, Saint-Gobain Sekurit) lui ont permis d’acquérir une expérience significative de la rechange automobile et poids lourds dans sa dimension B-to-B et internationale.

De son côté, Déborah Binisti est promue au poste de directrice du Développement National de l'enseigne. Elle était jusqu’alors chargée du développement de la marque dans la région Ile-de-France depuis plus d’un an. Sa mission : ouvrir et recruter de nouveaux points de vente en France en s’appuyant sur les sept concepts déployés par l’enseigne. Elle est à la tête d’une équipe de 6 chargés de développement répartis sur le territoire.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Cécile Vasquez et Déborah Binisti au sein du comité de direction du groupe Point S qui compte désormais à mes côtés 4 femmes et 3 hommes, commente Christophe Rollet, directeur général. Même si elles ont bien sûr été retenues pour la richesse et la qualité de leurs compétences et expériences, leurs nominations apportent aussi une certaine évolution dans un milieu automobile encore trop masculin."