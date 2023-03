Polestar 2 BST Edition 230, une série limitée exclusive

Si la France attend toujours le lancement de Polestar, la marque proche de Volvo au sein du groupe Geely fait parler d’elle sur d’autres marchés. Dans une veine exclusive qui correspond au positionnement premium de la marque. « Des séries limitées comme BST Edition 230 nous permettent d’explorer de nouvelles couleurs, de nouveaux matériaux et motifs graphiques d’une façon créative et avec une réalisation rapide », expose Thomas Ingenlath, président de Polestar.

Une série limitée qui se distingue par des touches de design

En fait, la Polestar 2 BST Edition 230 reprend les grandes lignes de la BST Edition 270 en faisant de nouvelles propositions de style intérieur et extérieur. Sièges et peintures sont notamment différenciants, à l'image l’extérieur en noir Space et sa bande de couleur optionnelle qui n’est pas sans rappeler certaines Dodge et Mustang. Elle exploite les mêmes bases techniques 100 % électriques, avec une puissance cumulée de 476 ch (et 680 Nm de couple) qui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes. La vitesse de pointe culmine à 205 km/h.

Une exclusivité qui se commande en ligne

Pour cette série limitée, le SUV Polestar 2 a été abaissé de 25 mm et bénéficie d’amortisseurs de la marque suédoise Ohlins et de jantes noires de 21 pouces qui font équipe avec des pneus Pirelli P Zero 245/35 spécifiquement développés pour l’édition BST. Le système de freinage est confié au savoir-faire de Brembo.

Un signe d’exclusivité et comme son nom l’indique, cette Polestar 2 BST Edition sera produite à 230 exemplaires et réservée au marché américain et à l’Europe. En Allemagne, par exemple, elle est proposée au prix de 81 000 euros. Les commandes sont ouvertes en ligne depuis le 21 mars dernier et les premières livraisons sont programmées à partir du troisième trimestre de 2023.

Polestar aura une gamme de cinq modèles en 2026

Rappelons que Polestar est commercialisée dans 27 pays répartis entre l’Europe, l’Amérique du Nord, et l’Asie-Pacifique avec une offre reposant sur Polestar 2, lancé en 2019, et Polestar 3, lancé à la fin de l’année 2022. Trois lancements de nouveaux modèles, toujours 100 % électriques, sont programmés d’ici à 2026.