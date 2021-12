Pommier intègre les portes sectionnelles Wihag à son offre

De leur installation à leur maniement, les portes arrière sectionnelles de l’équipementier allemand Wihag présentent de nombreux avantages, tant pour les carrossiers que pour les utilisateurs. La gamme TrainPlus, en panneaux d’aluminium, est destinée au transport sec, tandis que la gamme Thermosafe, en panneaux d’acier remplis de mousse isolante thermique XPS, est réservée au transport sous température dirigée.

Leur conception ingénieuse en fait une solution idéale pour qui recherche un montage rapide (en moins de 2 heures, sans efforts), une utilisation et une maintenance simplifiées. Conçues pour une utilisation intensive, ces portes se composent d’un ensemble de plusieurs éléments modulaires et légers. Elles s’installent par simple emboîtage de panneaux qui sont, selon l'usage, en aluminium ou sandwich. Leur montage, intuitif et sans effort, s’effectue en moins de 2 heures.

L’articulation des panneaux lors de l’ouverture/fermeture de la porte est assurée par un système de charnières continues intégré directement dans les panneaux. De même, les supports de roulettes se vissent directement dans une cavité rainurée intégrée aux panneaux. De nombreux éléments constitutifs se démontent facilement et peuvent être remplacés sans avoir besoin de démonter la porte entière, ce qui facilite grandement les opérations de maintenance.