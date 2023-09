Pommier s’implante à Beauchamp et s’offre des locaux ambitieux

C’est à seulement quelques kilomètres de son ancien site de Saint-Ouen l’Aumône, toujours dans le Val d’Oise, qu’a décidé de s’implanter Pommier. L’entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d’équipements pour carrosseries de véhicules industriels a désormais son siège social implanté sur le parc d’activités Vectura, à Beauchamp.

En plus des 2 000 m2 de bureaux dont pourront profiter les collaborateurs, c’est avant tout l’espace de stockage qui triple de volume. Ainsi, l’entreposage, l’emballage et le convoyage seront optimisés pour assurer la fiabilisation des flux lors de la réception et de la livraison. L’emplacement, proche de la Francilienne et des autoroutes A15 et A115 est essentiel puisque le nouvel espace servira de point de départ de l’ensemble des produits fabriqués ; qu’ils soient en provenance des trois sites français de l’équipementier comme du site italien.

Devenir une référence avant les 80 ans

Pour faciliter ces envois à destination des 10 000 clients présents dans toute l’Europe, quatre nouvelles tables d’emballage ont été installées. Elles auront notamment pour but de faciliter le travail des équipes assignées à la préparation de colis de moins de 30 kg, qui représentent ici plus de 60 % des expéditions.

Alors que Pommier fêtera en 2025 ses 80 ans d’existence, l’équipementier souhaite rentrer dans « une nouvelle ère » en améliorant la satisfaction des clients – par des délais de livraison réduits – mais aussi celle des collaborateurs – dont le temps de déplacement quotidien n’est théoriquement pas augmenté – tout en s’établissant dans un site répondant aux standards d’efficience énergétique. Le but n’est autre que de faire de l’entreprise la référence dans le domaine des chaines logistiques. Ce qui serait un plutôt beau cadeau d’anniversaire.