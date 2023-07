Porsche a vu ses livraisons augmenter de 15 % au premier semestre 2023

Porsche a livré 167 354 voitures neuves au premier semestre 2023 dans le monde. Un nombre en hausse de 15 % par rapport aux six premiers mois de l’année précédente. Ce résultat est d’autant plus positif pour le constructeur qu’il est généré par toutes les grandes régions du monde dans lesquelles il est présent. Ainsi, l’Europe a vu ses immatriculations augmenter de 23 %, avec 36 574 unités. Sur le seul marché allemand, 17 118 voitures ont été livrées, soit une croissance de 24 % par rapport au premier semestre 2022. En Amérique du Nord, 41 937 exemplaires ont été immatriculés, soit une amélioration de 12 %. La Chine a vu ses livraisons croître de 8 % (43 832 voitures) malgré un contexte local délicat. Enfin, les autres marchés ont progressé de 16 %, pour représenter 27 893 livraisons. Ces immatriculations en hausse confirment la bonne santé du constructeur mais traduisent également l’amélioration des approvisionnements et de la logistique.

Les SUV restent les meilleures ventes de Porsche

Les Macan et Cayenne restent les meilleures ventes de la marque à travers le monde, avec respectivement 47 755 et 46 884 exemplaires immatriculés au premier semestre 2023. Des résultats qui traduisent des hausses de 26 % et 12 %. Derrière ces deux modèles, la mythique 911 affiche de très belles progressions à l’occasion de ses 60 ans. Près de 26 124 voitures ont été livrées, soit 21 % de plus qu’à la même période de l’année passée. Les 718 Boxster et Cayman ont également vu leurs livraisons augmenter de 13 %, avec un total de 11 035 unités immatriculées. La Panamera a également amélioré ses scores de 13 %, pour arriver à 17 565 livraisons. Enfin, le seul modèle de la gamme en baisse est la Taycan électrique. Avec une baisse de 5 %, cette famille souffre encore de problèmes d’approvisionnement en composants. Malgré ces livraisons en hausse, Porsche reste prudent en matière de prévisions pour la deuxième moitié de l’année, dans un contexte international incertain.