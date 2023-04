Porsche collectionne les records de ventes

Porsche a débuté l’année 2023 en fanfare, signant le meilleur premier trimestre de son histoire. La marque a immatriculé 80 767 véhicules neufs dans le monde, en hausse de 18 % par rapport à la même période de référence 2022.

« Nous sommes satisfaits par ces excellents résultats et la demande pour nos produits reste très forte. C’est d’autant plus satisfaisant que Porsche progresse dans toutes les grandes régions du monde en dépit d’un contexte politique et macroéconomique volatil », souligne Detlev von Platen, directeur des ventes et du marketing de Porsche AG.

Le marché américain a le plus fort taux de croissance pour Porsche

L’Europe est le premier marché du groupe au premier trimestre 2023, avec 26 667 ventes, dont 8 247 en Allemagne. Dans la zone, c’est d’ailleurs sur son marché domestique que la croissance est la plus soutenue, 19 % contre 14 % pour l’Europe sans l’Allemagne. La Chine reste bien sûr incontournable avec 21 365 immatriculations (+ 21 %), au même titre que l’Amérique du Nord (19 651 ventes en hausse de 30 %). Les autres marchés représentent un total de 13 084 unités, avec une croissance plus modérée (+ 5 %).

Les SUV représentent plus de 50 % du mix des ventes de Porsche

Au niveau des modèles, le Macan est très dynamique avec 23 880 ventes (+ 30 %), devançant sur le fil le Cayenne (23 387 immatriculations, + 23 %). L’éternelle 911 complète le podium en rendant une carte de 11 063 ventes (+ 19v%), tandis que la gamme Panamera comptabilise 8 479 unités (+ 10 %). À l’inverse, le Taycan a été ralenti au premier trimestre 2023 (9 152 ventes, en repli de 3 %), ce que les dirigeants de la marque expliquent par les problèmes de pénurie et de capacité de production chez certains fournisseurs qui ont un impact plus fort sur les véhicules électriques. Enfin, les 718 Boxter et 718 Cayman ont séduit 4 806 nouveaux clients, en hausse de 6 %.

Porsche suit aussi l'adage « ce qui est rare est cher »

« Notre objectif principal reste la création de valeur et nous nous attachons donc à produire toujours un véhicule de moins que la demande du marché. Ce premier trimestre nous rend confiant pour l’exercice 2023, même si nous sommes vigilants par rapport à notre environnement », indique Detlev von Platen.