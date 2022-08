Porsche continue de miser sur le secteur des vélos électriques

Le constructeur de Stuttgart poursuit son développement dans l'univers des vélos à assistance électrique en multipliant les partenariats et les coentreprises notamment avec la société néerlandaise Ponooc Investment B.V.

« Nous voyons un grand potentiel pour Porsche dans le segment des vélos électriques. C’est pourquoi nous développons constamment nos activités dans ce domaine », explique Lutz Meschke, responsable des finances et des technologies de l’information. De ce fait, au cours des derniers mois, Porsche a acquis des participations dans plusieurs sociétés du segment des vélos électriques. En plus de la marque croate de vélos électriques Greyp, Porsche a augmenté de 20 à 100 % sa participation dans la société Fazua en juin dernier. Basé à Munich, Fazua s’est imposé comme le fondateur des vélos électriques « légers » et va fusionner avec Porsche eBike Performance GmbH.

Naissance de deux jeunes pousses

Plus récemment, le constructeur allemand a fondé deux entreprises avec la société néerlandaise Ponooc Investment B.V, qui ont commencé leurs activités le premier août 2022. La première, Porsche eBike Performance GmbH, est basée à Ottobrunn près de Munich, et sera chargée de développer des systèmes de propulsion électrique pour les véhicules à deux roues. Ces systèmes comprennent des moteurs, des batteries et l’architecture logicielle nécessaire aux solutions de connectivité. L’autre coentreprise, P2 eBike GmbH, basée à Stuttgart, utilisera ces groupes motopropulseurs pour une nouvelle génération de vélos électriques Porsche, à partir de 2025.

En plus des groupes motopropulseurs compacts de Fazua, Porsche eBike Performance GmbH développera et produira des groupes motopropulseurs sous la marque Porsche. À l’avenir, les deux catégories de produits seront fournies aux fabricants de vélos électriques du monde entier, pour lesquels la coentreprise nouvellement créée sera un partenaire technologique. Les groupes motopropulseurs électriques seront utilisés à la fois dans les produits Porsche et d’autres marques.

D’autres axes de développement

Indépendamment des activités de la coentreprise, Porsche continue de travailler avec son partenaire de longue date, Rotwild, sur ses modèles de vélos électriques actuels. En mars 2021, la société a lancé son interprétation de vélos électriques exclusifs avec le Porsche eBike Sport et le porsche eBike Cross.

En outre, Porsche Digital GmbH propose une plateforme de services numériques liés au cyclisme sous la marque Cyklær. Le vélo Cyklær, plusieurs fois primé, a été développé en collaboration avec Fazua et Greyp.