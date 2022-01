Porsche diversifie ses formats de vente en zone urbaine

Dans le cadre de sa stratégie Future Retail, Porsche aspire à conquérir de nouveaux clients, plus jeunes, tout en fidélisant sa clientèle existante. Le constructeur allemand érige de plus en plus d'installations au cœur des villes afin de rapprocher l’offre produit au plus près des consommateurs. Et non l’inverse.

En 2021, le constructeur de voitures de sport a ouvert 6 studios Porsche et 11 magasins éphémères à travers le monde, soit en moyenne plus d'une nouvelle installation par mois. Au total, 17 Porsche Studios et plus de 20 pop-up stores Porsche NOW ont été installés à ce jour dans 23 pays, créant ainsi de nouveaux points de rencontre entre le client et la marque. Le premier établissement de ce type, le Porsche Studio Sylt, a été ouvert en 2017. Il permet au client de configurer les véhicules individuellement et de réaliser des tests dynamiques avant de confirmer son achat. Ces installations permanentes s’opposent au les pop-up stores dits Porsche NOW, qui ne sont disponibles que pour une durée limitée. Le format a été lancé pour la première fois en 2018 sur la plage de La Mer à Dubaï, situé aux Émirats Arabes Unis.

Le réseau est appelé à se développer davantage puisque le plan prévoit que 25 studios Porsche seront situés dans certaines villes à fort trafic d'ici 2023. Parmi eux, le studio Porsche de Portland, aux États-Unis, sera prêt au printemps 2022. « Avec les nouveaux formats urbains, nous avons trouvé d'autres moyens d'atteindre nos clients, souligne Marco Kana, directeur des ventes au détail chez Porsche. Les studios Porsche comme les magasins éphémères offrent un accès facile à la marque et sont idéaux pour développer des opportunités de contact avec de nouveaux groupes cibles. Nous continuerons à développer ces formats de distribution innovants pour les années à venir ».

En parallèle de ces deux concepts de vente, le constructeur a également construit des centres satellites. Ceux-ci offrent une option d'expansion pour les partenaires commerciaux qui ont besoin d'une capacité supplémentaire, mais où la zone de marché est trop petite pour ouvrir un autre centre Porsche. Ces solutions se distinguent des centres Porsche traditionnels par la conception de leurs bâtiments, qui sont de plain-pied rectangulaires et disposent d'une salle d'exposition d'environ 400 mètres carrés. Le premier centre de ce type a été ouvert en octobre 2021 à York, au Royaume-Uni. Cinq autres commenceront à fonctionner en 2022 dans le monde.