Porsche domine le secteur du luxe devant Louis Vuitton et Chanel

Brand Finance vient de dévoiler son classement annuel très attendu sur la valorisation et l’image des marques de luxe. Le constructeur allemand Porsche devance Louis Vuitton et Chanel. Lamborghini connaît la plus forte progression.

Le classement 2023 Brand Finance Luxury & Premium 50 vient d’être présenté et, pour la sixième année consécutive, Porsche figure au premier rang des marques les plus valorisées. À 36,8 milliards de dollars, le constructeur allemand se plaît dans le rôle de cash machine et devance Louis Vuitton (26,3 milliards de dollars) et Chanel (19,4 milliards de dollars), qui chipe la troisième marche du podium à Gucci (17,8 milliards de dollars).

Le top 10 des marques de luxe les plus valorisées dans le monde (2023)

Les marques de luxe offrent des expériences de plus en plus personnalisées à leurs clients

« Les marques de luxe ont longtemps rencontré le succès en offrant des expériences sur mesure à leurs clients et cette tendance se confirme depuis le Covid. Elle s’accentue même avec le traitement des données qui permet des propositions toujours plus personnalisées, des produits toujours mieux adaptés et parfois individualisés. Cela vient renforcer la fidélité des clients et permet aux marques de continuer à sortir du lot sur un marché pourtant saturé d’offres. En outre, le secteur du luxe a su s’emparer des tendances de durabilité, en utilisant des matières et des matériaux respectueux de l’environnement, en implémentant un sourcing éthique et en adoptant des bonnes pratiques de production», souligne Alex Haigh, directeur de Brand Finance.

Porsche réussit sa transition et bénéficie d’une image de durabilité

Depuis plusieurs années, Porsche poursuit avec succès son ascension vers les cimaises du secteur du luxe. Le portefeuille de la marque s’élargit et s’ouvre à de nouvelles technologies dans le respect des hautes performances, de l’exclusivité, avec un jeu savant de séries limitées, par exemple, et des nouveaux enjeux environnementaux. De surcroît, Porsche sait se montrer très inclusif avec ses clients, en les faisant participer à certains choix, au niveau du design notamment.

Il est aussi intéressant de relever que Porsche a l’indice de perception de durabilité le plus élevé, devançant Louis Vuitton et Ferrari.

Le top 10 des marques de luxe ayant le meilleur indice de perception de durabilité (2023)

Remarquable envol pour Lamborghini

Le classement révèle que c’est à une marque automobile que revient la plus forte progression cette année, loin devant les marques Céline et Dior. À savoir Lamborghini, qui voit sa valorisation s’envoler de + 123 %, à 4,1 milliards de dollars, et son image de marque s’octroyer la deuxième place du classement, seulement devancée par l’indéboulonnable Ferrari. Les experts de Brand Finance soulignent que Lamborghini progresse très significativement dans la zone Asie-Pacifique et en Amérique du Nord et que la marque se renforce sur tous les items clés, ce qui se traduit aussi dans ses résultats financiers, les meilleurs de son histoire, au grand bonheur d’Audi AG.

Le top 10 des marques de luxe ayant l’image la plus forte (2023)

Quatre autres marques automobiles de luxe apparaissent aussi dans le classement 2023 de Brand Finance : Bentley (24e), Rolls-Royce (32e), Maserati (35e) et Aston Martin (44e).