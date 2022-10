Porsche en croissance sur les 9 premiers mois grâce à son mix produit

Porsche vient de publier des résultats financiers positifs pour les neuf premiers mois de l’année. Un résultat qui intervient alors que la marque a récemment réussi son entrée en bourse. Le chiffre d’affaires sur cette période a atteint 26,74 milliards d’euros, en hausse de 15,7 % par rapport à la même période de l’année passée. La marge opérationnelle s’est élevée à 18,9 %, contre 15,5 % en 2021, soit 5,05 milliards d’euros contre 3,59 milliards d’euros. La marge brute a également augmenté, avec un montant de 3,27 milliards d’euros, contre 2,88 milliards d’euros à l’issue des neuf premiers mois de l’année précédente. La firme explique cette croissance par des taux de change favorables, par une hausse des volumes de vente de 2 % mais surtout par une augmentation du prix par véhicule. Une tendance due, selon la marque, à un mix produit toujours plus élevé.

Positionnement sur le luxe et le sport

La hausse des ventes est donc restée relativement modeste sur les neuf premiers mois, puisqu’elle n’a atteint que 2 %. La marque a donc écoulé 221 512 voitures, contre 217 198 unités en 2021. Cette croissance est cependant intervenue dans un contexte global défavorable. Pour Oliver Blume, président du comité de direction de Porsche, « ces résultats démontrent que Porsche est bien positionné sur le segment idéal des véhicules de luxe. Notre gamme attractive couvre à la fois les domaines du luxe et du sport ». Les bons résultats financiers de la firme sont également dus en partie à la captive Porsche Financial Services. Cette dernière a réalisé un chiffre d’affaires de 2,47 milliards d’euros, pour un résultat opérationnel de 301 millions d’euros. Cette structure de services financiers avait atteint un volume d’affaires de 2,32 milliards d’euros en 2021, pour un résultat opérationnel de 227 millions d’euros. Malgré les incertitudes qui règnent en matière d’approvisionnements, Porsche confirme ses objectifs pour l’ensemble de l’année 2022. Le constructeur vise une marge opérationnelle de 17 à 18 % et maintient ses ambitions à moyen comme à long terme, avec des taux proches de 19 % puis supérieurs à 20 %.